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Перша українка подолала стартове коло "US Open"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На турнірі категорії “Великий Шолом” — Відкритому чемпіонаті США з тенісу, представниця України Катаріна Завацька провела першу зустріч, інформує УНН.

Уродженка міста Рівне перша з українських гравців подолала стартовий раунд на Відкритому чемпіонаті США. Вона обіграла Юлію Глушко — 5:7, 6:3, 6:2.

Для нашої співвітчизниці ця звитяга стала першою на Відкритому чемпіонаті США в кар’єрі. У минулому році юна українка програла на старті кваліфікації.

Зазначимо, наступною суперницею 19-річною тенісистки, яка посіяна під 20-м номером, стане німкеня Анна-Лена Фрідзам (231 у світі).

Додамо, призовий фонд турніру складає 26,47 млн. дол.

Українські Національні Новини

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