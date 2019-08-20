Перша українка подолала стартове коло "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На турнірі категорії “Великий Шолом” — Відкритому чемпіонаті США з тенісу, представниця України Катаріна Завацька провела першу зустріч, інформує УНН.
Уродженка міста Рівне перша з українських гравців подолала стартовий раунд на Відкритому чемпіонаті США. Вона обіграла Юлію Глушко — 5:7, 6:3, 6:2.
Для нашої співвітчизниці ця звитяга стала першою на Відкритому чемпіонаті США в кар’єрі. У минулому році юна українка програла на старті кваліфікації.
Зазначимо, наступною суперницею 19-річною тенісистки, яка посіяна під 20-м номером, стане німкеня Анна-Лена Фрідзам (231 у світі).
Додамо, призовий фонд турніру складає 26,47 млн. дол.