Первая ракетка Украины снялся с турнира в Монте-Карло

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов в момент принял решение отказаться от выступления на Мастерсе в Монте-Карло, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В Монте-Карло Долгополов должен был сыграть в первом круге с британцем Кайлом Эдмундом. О причинах данного решения украинском не сообщается.

Кроме того, отказался от участия в соревнованиях Филипп Краинович из Сербии.

Места Долгополова и Краиновича в основной сетке заняли Мирза Башич из Боснии и немец Флориан Майер.

Отметим, что ранее Долгополов пропускал больше двух месяцев из-за травмы кисти.

Примечательно, что в финале квалификации уступил и киевлянин Сергей Стаховский, который также не примет участие в “основе”.

Напомним, что на прошлой неделе киевлянин сыграл свой первый за почти три месяца матч перерыва на турнире в Марракеше.

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