Перша ракетка України знявся з турніру в Монте-Карло
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов в останній момент прийняв рішення відмовитися від виступу на Мастерсі в Монте-Карло, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У Монте-Карло Долгополов повинен був зіграти в першому колі з британцем Кайлом Едмундом. Про причини даного рішення українця не повідомляється.
Окрім того, відмовився від участі в змаганнях Філіп Краіновіч з Сербії.
Місця Долгополова і Краіновіча в основній сітці зайняли Мірза Башич з Боснії і німець Флоріан Майер.
Відзначимо, що раніше Долгополов пропускав більше двох місяців через травму кисті.
Примітно, що у фіналі кваліфікації поступився і киянин Сергій Стаховський, який також не візьме участь в “основі”.
Нагадаємо, що минулого тижня киянин зіграв свій перший за майже три місяці матч перерви на турнірі в Марракеші.