Первая ракетка Украины победила Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала четвертьфиналисткой турнира WTA500 в Истборне. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 1/8 финала первая ракетка Украины одержала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана.
В следующем раунде Калинина сыграет против восьмой сеяной, латвийки Елены Остапенко.
В четвертьфинал турнира в Истборне вышла еще одна украинка, Леся Цуренко. Марта Костюк вылетела в 1/8 финала, проиграв Гарриет Дарт.
Напомним
Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексеи стали серебряными призерками чемпионата мира-2022 по водным видам спорта.