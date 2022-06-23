Перша ракетка України перемогла Путінцеву і вийшла до чвертьфіналу турніру в Істборні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала чвертьфіналісткою турніру WTA500 в Істборні. Про це повідомляє УНН.
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У 1/8 фіналу перша ракетка України здобула перемогу над Юлією Путінцевою з Казахстану.
У наступному раунді Калініна зіграє проти восьмої сіяної, латвійки Єлени Остапенко.
До чвертьфіналу турніру в Істборні вийшла ще одна українка, Леся Цуренко. Марта Костюк вилетіла в 1/8 фіналу, програвши Гаррієт Дарт.
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