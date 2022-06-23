Перша ракетка України перемогла Путінцеву і вийшла до чвертьфіналу турніру в Істборні

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У 1/8 фіналу перша ракетка України здобула перемогу над Юлією Путінцевою з Казахстану.

У наступному раунді Калініна зіграє проти восьмої сіяної, латвійки Єлени Остапенко.

До чвертьфіналу турніру в Істборні вийшла ще одна українка, Леся Цуренко. Марта Костюк вилетіла в 1/8 фіналу, програвши Гаррієт Дарт.

Нагадаємо

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.