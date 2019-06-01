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7 марта, 06:35 • 108900 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136202 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143994 просмотра

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Первая ракетка мира Наоми Осака вылетела с "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Наоми Осака вылетела с "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

 • 10122 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Японская теннисистка в третьем круге уступила Катерине Синяковой из Чехии. Несмотря на поражение, Осака сохранит титул первой ракетки мира по итогам турнира, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

Лидер рейтинга WTA японка Наоми Осака проиграла чешской теннисистке Катерине Синяковой в третьем круге “Ролан Гаррос” со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

За это время Осака исполнила один эйс, сделала три двойные ошибки и трижды отдала свою подачу, не реализовав ни одного из семь брейк-пойнтов. Японка допустила почти в три раза больше невынужденных ошибок (38 против 13) и заработала в два раза больше активно выигранных мячей (25 против 12).

В первом сете японка вела 4:3, но проиграла три гейма подряд. Во второй партии равенство сохранялось до счета 2:2, по этого Синякова взяла четыре гейма кряду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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