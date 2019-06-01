Первая ракетка мира Наоми Осака вылетела с "Ролан Гаррос"

Лидер рейтинга WTA японка Наоми Осака проиграла чешской теннисистке Катерине Синяковой в третьем круге “Ролан Гаррос” со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

За это время Осака исполнила один эйс, сделала три двойные ошибки и трижды отдала свою подачу, не реализовав ни одного из семь брейк-пойнтов. Японка допустила почти в три раза больше невынужденных ошибок (38 против 13) и заработала в два раза больше активно выигранных мячей (25 против 12).

В первом сете японка вела 4:3, но проиграла три гейма подряд. Во второй партии равенство сохранялось до счета 2:2, по этого Синякова взяла четыре гейма кряду.