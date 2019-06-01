Перша ракетка світу Наомі Осака вилетіла з "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Японська тенісистка в третьому колі поступилася Катерині Синяковій з Чехії. Незважаючи на поразку, Осака збереже титул першої ракетки світу за підсумками турніру, пише УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Лідер рейтингу WTA японка Наомі Осака програла чеській тенісистці Катерині Синяковій в третьому колі “Ролан Гаррос” з рахунком 4:6, 2:6. Зустріч тривала 1 годину 17 хвилин.
За цей час Осака виконала один ейс, зробила три подвійні помилки і тричі віддала свою подачу, не реалізувавши жодного з сім брейк-пойнтів. Японка допустила майже в три рази більше невимушених помилок (38 проти 13) і заробила в два рази більше активно виграних м’ячів (25 проти 12).
У першому сеті японка вела 4 3, але програла три гейми поспіль. У другій партії рівність зберігалася до рахунку 2:2, по цього Синякова взяла чотири гейми поспіль.