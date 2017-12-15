Первая партия сжиженного газа из США прибыла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Через соседнюю Украине Польшу (польский специализированный терминал в Свиноуйсьце) прибыла первая морская поставка сжиженного природного газа (СПГ) в Украину, передает УНН со ссылкой на ports.com.ua.
“В начале лета польский партнер по поставкам газа ЭРУ организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала и транспортировку газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания „ЭРУ Трейдинг“ приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине”, — об это сообщила пресс-служба компанию посредника Энергетические ресурсы Украины.
В апреле 2017 года ЭРУ заключила 20-летний контракт страхования политических рисков с государственным агентом правительства США — Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
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Этот контракт обеспечивает страховую защиту транспортировки, хранения и продажи газа в Украине.
Согласно сообщению, сочетание возможности отгрузки спотового объема СПГ и покрытия полисом страхования OPIC позволило ЭРУ выиграть один из десяти лотов на поставку “Укртрансгазу” 135 млн кубометров газа в течение следующих семи месяцев.
Сообщают что транспортировка СПГ продолжится и в зимние месяцы.
В июне 2017 года польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце принял первую партию американского сжиженного газа. Это первая поставка СПГ из США в Восточную Европу.