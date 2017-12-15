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Перша партія зрідженого газу з США прибула в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Через сусідню Україні Польщу (польський спеціалізований термінал в Свіноуйсьце) прибула перша морська поставка скрапленого природного газу (СПГ) в Україну, передає УНН з посиланням на ports.com.ua.

"На початку літа польський партнер по постачанні газу ЕРУ організував закупівлі природного газу для польського СПГ-терміналу і транспортування газу по трубопроводу через польсько-український інтерконнектор. Компанія "ЕРУ Трейдинг" придбала газ на кордоні і розмістила його в сховище в Україні", - про це повідомила прес-служба компанію посередника Енергетичні ресурси України.

У квітні 2017 року ЕРУ уклала 20-річний контракт страхування політичних ризиків з державним агентом уряду США - Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

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Цей контракт забезпечує страховий захист транспортування, зберігання та продажу газу в Україні.

Згідно з повідомленням, поєднання можливості відвантаження спотового обсягу СПГ і покриття полісом страхування OPIC дозволило ЕРУ виграти один з десяти лотів на поставку "Укртрансгазу" 135 млн кубометрів газу протягом наступних семи місяців.

Повідомляють що транспортування СПГ продовжиться і в зимові місяці.

У червні 2017 року польський СПГ-термінал в Свіноуйсьце прийняв першу партію американського скрапленого газу. Це перша поставка СПГ зі США до Східної Європи.

Українські Національні Новини

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