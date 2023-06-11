Первая леди Украины предложила премьеру Канады поддержать Всеукраинскую программу ментального здоровья

Детали

В 2019 году Центр "Лесная поляна" начал работу по реабилитации ветеранов, страдающих от расстройств, связанных с боевым стрессом и черепно-мозговыми травмами. Елена Зеленская предложила начать проект международного медицинского партнерства между "Лесной поляной" и канадским центром, специализирующимся на работе с ветеранами, страдающими от ПТСР. Она также отметила, что третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве, будет посвящен теме ментального здоровья.

Также, во время встречи Елена Зеленская выразила благодарность Джастину Трюдо за поддержку, оказанную Украине, в частности за временный приют для более 200 тысяч украинцев и гуманитарную помощь.

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