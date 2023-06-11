Первая леди Украины предложила премьеру Канады поддержать Всеукраинскую программу ментального здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Киеве состоялась встреча между Еленой Зеленской, первой леди Украины, и Джастином Трюдо, премьер-министром Канады, во время которой они посетили Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна", и обсудили дальнейшее сотрудничество в реабилитации ветеранов, сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
Детали
В 2019 году Центр "Лесная поляна" начал работу по реабилитации ветеранов, страдающих от расстройств, связанных с боевым стрессом и черепно-мозговыми травмами. Елена Зеленская предложила начать проект международного медицинского партнерства между "Лесной поляной" и канадским центром, специализирующимся на работе с ветеранами, страдающими от ПТСР. Она также отметила, что третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве, будет посвящен теме ментального здоровья.
Также, во время встречи Елена Зеленская выразила благодарность Джастину Трюдо за поддержку, оказанную Украине, в частности за временный приют для более 200 тысяч украинцев и гуманитарную помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дети больше впадают в панику в результате испуга взрослых": эксперт-психолог рассказал, как общаться с малышами о войне