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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Первая леди Украины предложила премьеру Канады поддержать Всеукраинскую программу ментального здоровья

Киев • УНН

 • 282836 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Киеве состоялась встреча между Еленой Зеленской, первой леди Украины, и Джастином Трюдо, премьер-министром Канады, во время которой они посетили Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна", и обсудили дальнейшее сотрудничество в реабилитации ветеранов, сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Первая леди Украины предложила премьеру Канады поддержать Всеукраинскую программу ментального здоровья

Детали

В 2019 году Центр "Лесная поляна" начал работу по реабилитации ветеранов, страдающих от расстройств, связанных с боевым стрессом и черепно-мозговыми травмами. Елена Зеленская предложила начать проект международного медицинского партнерства между "Лесной поляной" и канадским центром, специализирующимся на работе с ветеранами, страдающими от ПТСР. Она также отметила, что третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве, будет посвящен теме ментального здоровья.

Также, во время встречи Елена Зеленская выразила благодарность Джастину Трюдо за поддержку, оказанную Украине, в частности за временный приют для более 200 тысяч украинцев и гуманитарную помощь.

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