Перша леді України запропонувала прем‘єру Канади підтримати Всеукраїнську програму ментального здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Києві відбулася зустріч між Оленою Зеленською, першою леді України, та Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, під час якої вони відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна", та обговорили подальшу співпрацю в реабілітації ветеранів, повідомляє Офіс Президента України, передає УНН.
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У 2019 році Центр "Лісова поляна" розпочав роботу з реабілітації ветеранів, які страждають від розладів, пов'язаних з бойовим стресом та черепно-мозковими травмами. Олена Зеленська запропонувала започаткувати проєкт міжнародного медичного партнерства між "Лісовою поляною" та канадським центром, що спеціалізується на роботі з ветеранами, які страждають від ПТСР. Вона також зазначила, що третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві, буде присвячений темі ментального здоров'я.
Також, під час зустрічі Олена Зеленська висловила подяку Джастіну Трюдо за підтримку, надану Україні, зокрема за тимчасовий прихисток для понад 200 тисяч українців та гуманітарну допомогу.
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