Первая леди передала письма от Зеленского лидерам Китая, Швейцарии и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что передает письма от Президента Украины Владимира Зеленского президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Швейцарии Алену Берсе и вице-премьеру государственного совета КНР Лю Хэ, который адресован главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню, передает корреспондент УНН.
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«Сегодня я передаю коллегам, участникам этой части форума, письма от Президента Украины, господину Алену Берсе, президенту Швейцарской Конфедерации, Урсуле фон дер Ляйен, и письмо, адресованное главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню, я передаю господину вице-премьеру Лю Хэ», - сказала Зеленская.
Она процитировала старую пословицу: "Если люди сплотятся, то и гору Тяньшань перенесут".
"Украина уже получила положительные ответы от лидеров многих государств о готовности сотрудничать в реализации Формулы мира. Этот год может не стать годом кризиса, о котором все говорят, если он станет годом реализации Формулы мира в Украине", - сказала она.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой.