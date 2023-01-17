Первая леди передала письма от Зеленского лидерам Китая, Швейцарии и ЕС

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«Сегодня я передаю коллегам, участникам этой части форума, письма от Президента Украины, господину Алену Берсе, президенту Швейцарской Конфедерации, Урсуле фон дер Ляйен, и письмо, адресованное главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню, я передаю господину вице-премьеру Лю Хэ», - сказала Зеленская.

Она процитировала старую пословицу: "Если люди сплотятся, то и гору Тяньшань перенесут".

"Украина уже получила положительные ответы от лидеров многих государств о готовности сотрудничать в реализации Формулы мира. Этот год может не стать годом кризиса, о котором все говорят, если он станет годом реализации Формулы мира в Украине", - сказала она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой.