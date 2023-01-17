Перша леді передала листи від Зеленського лідерам Китаю, Швейцарії та ЄС

Цитата

«Сьогодні я передаю колегам, учасникам цієї частини форуму, листи від Президента України, пану Алену Берсе, президенту Швейцарської Конфедерації, Урсулі фон дер Ляєн, і лист, який адресований голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіню, я передаю пану віцепрем'єру Лю Хе», - сказала Зеленська.

Вона процитувала старе прислів'я: "Якщо люди згуртуються, то й гору Тяньшань перенесуть".

"Україна вже отримала позитивні відповіді від лідерів багатьох держав про готовність співпрацювати в реалізації Формули миру. Цей рік може не стати роком кризи, про яку всі говорять, якщо він стане роком реалізації Формули миру в Україні", - сказала вона.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський оголосив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру цієї зими.