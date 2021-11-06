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Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Киев • УНН

 • 31314 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава, пишет УНН.

Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Детали

“В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних лиц”, —заявили в ведомстве.

Власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для населения еще в марте. Однако до этого времени требование касалось взрослых и подростков от 12 лет.

Вакцинация детей от пяти до 11 лет планово начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо. Около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых, пишет газета The Tico Times.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Коста-Рике зафиксировали 561 432 случая заболевания, жертвами стали 7 111 человек.

Ранее

На этой неделе в США одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Во время испытаний препарат показал эффективность 91% в этой группе. Власти ожидают, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Дозы будут распределены с интервалом в три недели.

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