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США дозволили вакцину Pfizer для дітей від 5 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило для екстреного використання застосування вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років. Про це йдеться у заяві відомства від 29 жовтня, пише УНН.

США дозволили вакцину Pfizer для дітей від 5 років

Цитата:

"Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дозволило екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech для профілактики COVID-19 серед дітей віком від 5 до 11 років", - йдеться у заяві.

Деталі

У регуляторі вказали, що дозвіл був заснований на ретельній та прозорій оцінці даних FDA, яка включала думку експертів незалежного консультативного комітету, який переважною більшістю голосів проголосував за надання дозволу на вакцину для дітей цієї вікової групи.

Що ж до ефективності, то імунні відповіді дітей віком від 5 до 11 років були зіставні з імунними відповідями для людей від 16 до 25 років. Окрім того, було виявлено, що вакцина на 90,7% ефективна у запобіганні COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років.

Безпека вакцини вивчалася приблизно на 3100 дітей віком від 5 до 11 років, які отримали вакцину, і в ході дослідження серйозних побічних ефектів виявлено не було.

Консультативний комітет з практики імунізації Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) збереться наступного тижня для обговорення подальших клінічних рекомендацій.

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років вводиться у вигляді серії з двох доз з інтервалом у 3 тижні, але ця доза нижча (10 мікрограмів), ніж та, яка використовується для осіб віком від 12 років та старше (30 мкг).

Додамо

У США випадки COVID-19 серед дітей віком від 5 до 11 років становлять 39% випадків серед осіб молодших 18 років. За даними CDC, приблизно 8300 випадків COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років призвели до госпіталізації. Станом на 17 жовтня у США було зареєстровано 691 випадок смерті від COVID-19 серед осіб молодше 18 років, 146 випадків смерті – у віковій групі від 5 до 11 років.

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