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Перша держава у світі ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Коста-Ріка першою у світі ввела обов’язкову вакцинацію для дітей віком від п’яти до 11 років, йдеться у повідомленні місцевого МОЗ, пише УНН.

Перша держава у світі ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для дітей

Деталі

“У відповідності до принципу найкращого забезпечення інтересів дітей і підлітків. Національна комісія з вакцинації та епідеміології постановила, що вакцинація від коронавірусу буде обов’язковою для всіх неповнолітніх осіб”, —заявили у відомстві.

Влада Коста-Ріки включила вакцинацію від COVID-19 в список обов’язкових для населення ще у березні. Однак до цього часу вимога стосувалася дорослих і підлітків від 12 років.

Вакцинація дітей від п’яти до 11 років планово почнеться у Коста-Ріці в березні 2022 року. Для цього країна закупить 3,5 млн доз вакцини у американської компанії Pfizer, повідомив президент Карлос Альварадо. Близько 1,5 млн з них прищеплять дітей, Інші дози підуть на треті, бустерні щеплення для дорослих, пише газета The Tico Times.

Довідка

Згідно статистикою ВООЗ — у Коста-Ріці зафіксували 561 432 випадки захворювання, жертвами стали 7 111 осіб.

Раніше

На цьому тижніу США схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей у віці від п’яти до 11 років. Під час випробувань препарат показав ефективність 91% у цій групі. Влада очікує, що вакцинація дітей знизить передачу COVID-19 в США на 8% в період з листопада по березень 2022 року.

Вакцина буде вводитися в двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, одержуваної підлітками і дорослими. Дози будуть розподілені з інтервалом у три тижні.

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