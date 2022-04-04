Признаки первой братской могилы в Буче появились 10 марта: спутниковые снимки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки из Бучи Киевской области, которые свидетельствуют о том, что первые признаки братской могилы появились там еще 10 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На спутниковом снимке зафиксировано место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метра в юго-западной части территории возле церкви Святого Андрея Первозванного и Всех Святых.
По данным Maxar Technologies, первое выкапывание братской могилы в Буче было замечено 10 марта.
Satellite images show long trench at Ukrainian mass grave site, Maxar says https://t.co/v8E2SzujrP pic.twitter.com/CilTvTEo8T— Reuters (@Reuters) April 3, 2022
Напомним
2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.