Ознаки першої братської могили в Бучі з’явилися 10 березня: супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі Київської області, які свідчать про те, що перші ознаки братської могили з’явилися там ще 10 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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На супутниковому знімку зафіксовано місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метра у південно-західній частині території біля церкви Святого Андрія і Первозванного Всіх Святих.
За даними Maxar Technologies, перше викопування братської могили в Бучі було помічено 10 березня.
Satellite images show long trench at Ukrainian mass grave site, Maxar says https://t.co/v8E2SzujrP pic.twitter.com/CilTvTEo8T— Reuters (@Reuters) April 3, 2022
Нагадаємо
2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.