Перезагрузка отношений с Путиным, имплементация Украиной формулы Штайнмайера: немецкий политолог о результатах выборов в ФРГ

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“Результаты достаточно ожидаемы. Накануне выборов в опросах даже были показатели, что разрыв будет еще больший, но мы видим совсем небольшой разрыв. Так что для христианских демократов это даже относительный успех, несмотря на то, что они потеряли лидирующую роль. Из центристских партий в Германии внешнеполитические доктрины не сильно отличаются, есть различия формулировок - не более. Только правые популисты - “Альтернатива для Германии”, и "левая" партия имеют такие неординарные представления о внешней политике. А эти четыре центристские партии очень близки друг другу. Единственный нюанс может быть в том, что "зеленая" партия более критически относится к политике Путина и больше поддерживает Украину. Плюс, еще непонятно кто станет канцлером, вероятнее всего, это будет Олаф Шольц от социал-демократов. Это значит, что политика Германии в отношении Украины не кардинально будет меняться. Думаю, будет попытка перезагрузка отношений с Россией, возобновить диалог, но не думаю, что это получится”, - говорит Умланд.

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Говоря о Донбассе, где Германия была активным посредником, немецкий политолог считает, что будет усиливаться риторика в сторону имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. “Потому что Штайнмайер - это социал-демократический политик, а теперь они будут главной правящей партией. Поэтому разногласия между странами в этом ключе продолжатся, придется искать пути украинской власти, как договариваться в этом вопросе. Потому что обязательства страна на себя взяла, а украинское общество выступает против его исполнения”, - говорит он.

Контекст

Напомним, согласно конституции ФРГ, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.