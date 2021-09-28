Перезавантаження відносин з Путіним, імплементація Україною формули Штайнмаєра: німецький політолог про результати виборів у ФРН

Цитата:

"Результати досить очікувані. Напередодні виборів в опитуваннях навіть були показники, що розрив буде ще більший, але ми бачимо зовсім невеликий розрив. Так що для християнських демократів це навіть відносний успіх, попри те, що вони втратили лідируючу роль. З центристських партій у Німеччині зовнішньополітичні доктрини не сильно відрізняються, є відмінності формулювань - не більше. Тільки праві популісти - "Альтернатива для Німеччини", і "ліва" партія мають такі неординарні уявлення про зовнішню політику. А ці чотири центристські партії дуже близькі одна до одної. Єдиний нюанс може бути в тому, що "зелена" партія більш критично ставиться до політики Путіна і більше підтримує Україну. Плюс, ще незрозуміло хто стане канцлером, найімовірніше, це буде Олаф Шольц від соціал-демократів. Це означає, що політика Німеччини щодо України не кардинально змінюватиметься. Думаю, буде спроба перезавантаження відносин з Росією, відновити діалог, але не думаю, що це вийде", - говорить Умланд.

Доповнення

Говорячи про Донбас, де Німеччина була активним посередником, німецький політолог вважає, що буде посилюватися риторика в бік імплементації формули Штайнмаєра в українське законодавство. "Тому що Штайнмаєр - це соціал-демократичний політик, а тепер вони будуть головною правлячою партією. Тому розбіжності між країнами в цьому ключі продовжаться, доведеться шукати шляхи українській владі, як домовлятися в цьому питанні. Тому що зобов'язання країна на себе взяла, а українське суспільство виступає проти його виконання", - говорить він.

Контекст

Нагадаємо, згідно з конституцією ФРН, Бундестаг у новому складі повинен зібратися упродовж 30 днів після голосування. Повноваження канцлера закінчуються саме з першим засіданням нового легіслатурного періоду, але лише формально. Канцлер, який йде з посади, офіційно стає виконувачем обов'язків, але фактично зберігає всі повноваження. Це означає, що теоретично Меркель ще може виступити зі зверненням до депутатів наступного скликання.

Новий канцлер вступає на посаду після отримання вірчих грамот від президента. Це відбувається вже після того, як партії завершать коаліційні переговори. Чотири роки тому на такі переговори пішло 172 дня, це стало рекордним показником.