Перешли на сторону рф: прокуратура сообщила о подозрениях оккупационному "заместителю министра внутренних дел" и экс-правохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правоохранительные органы сообщили о подозрениях "заместителю министра внутренних дел" и бывшим "правоохранителям" с полуострова, перешедшим на сторону рф. После оккупации Крыма вс рф в 2014 году предатели перешли на службу к оккупантам в "Министерство внутренних дел Республики Крым", которое позже вошло в состав "Министерства внутренних дел рф". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крыма, информирует УНН.
Цитата
"Прокуратура автономии сообщила о подозрениях оккупационному "заместителю министра внутренних дел Крым" и трем бывшим руководителям органов внутренних дел полуострова по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что один из подозреваемых стал "заместителем министра внутренних дел". Остальные возглавили незаконно созданные отделы "Линейный отдел полиции №1 в аэропорту Симферополь", "Центр кинологической службы МВД по РК" и "1-го отдела полиции "Железнодорожного" управления МВД россии по городу Симферополь".
"Правоохранители" своими действиями и решениями оказывали помощь представителям государства-оккупанта в становлении и укреплении оккупационных "правоохранительных органов" на полуострове. Также они способствовали проведению подрывной деятельности против Украины, что привело к усилению мер временной оккупации Крыма.
Дополнение
Правоохранительные органы задержали коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ “голосовать” на псевдореферендуме. Предатели лично призывали людей прийти на “участки” и “проголосовать” в пользу страны-агрессора. В случае обеспечения “явки”, враг обещал своим приспешникам “вознаграждение” в размере 50 тыс. российских рублей каждому.