Перейшли на бік рф: прокуратура повідомила про підозри окупаційному "заступнику міністра внутрішніх справ" та експравоохоронцям
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правоохоронні органи повідомили про підозри "заступнику міністра внутрішніх справ" та колишнім "правоохоронцям" з півострова, які перейшли на бік рф. Після окупації Криму зс рф у 2014 році зрадники перейшли на службу до окупантів у "Міністерство внутрішніх справ Республіки Крим", яке пізніше увійшло до складу "Міністерства внутрішніх справ рф". Про це повідомляє пресслужба Прокуратури АР Криму, інформує УНН.
Цитата
"Прокуратура автономії повідомила про підозри окупаційному "заступнику міністра внутрішніх справ Крим" та трьом колишнім керівникам органів внутрішніх справ півострова за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Встановлено, що один із підозрюваних став "заступником міністра внутрішніх справ по рк рф". Інші очолили незаконно створені відділи "Лінійний відділ поліції №1 в аеропорту Сімферополь", "Центр кінологічної служби МВС по РК" та "1-го відділу поліції "Залізничного" управління МВС росії по місту Сімферополь".
"Правоохоронці" своїми діями та рішеннями надавали допомогу представникам держави-окупанта у становленні та зміцненні окупаційних "правоохоронних органів" на півострові. Також вони сприяли проведенню підривної діяльності проти України, що серед іншого призвело до посилення заходів тимчасової окупації Криму.
Доповнення
Правоохоронні органи затримали на Херсонщині колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову “голосувати” на псевдореферендумі. Зрадники особисто закликали людей прийти на “дільниці” і “проголосувати” на користь країни-агресора. У разі забезпечення “явки”, ворог обіцяв своїм поплічникам “винагороду” у розмірі 50 тис. російських рублів кожному.