Проверят все: в партии "Слуга народа" сообщили детали проверки кандидатов в члены политсилы

По данным пресс-службы, прежде всего, резюме кандидатов со всеми материалами изучаются и тщательно проверяются внутренней службой безопасности, специалистами HR-агентств. Эти же специалисты, возможно, также будут проводить психологические собеседования с отдельными кандидатами в случае необходимости. Также информация о кандидатах проверяется в открытых источниках.

В частности, учитываются следующие характеристики: членом каких партий и организаций был претендент, его связи в политических кругах, находился ли он в розыске и имел ли судимости, был ранее фигурантом скандалов или коррупционных схем и имело ли место злоупотребление служебным положением в период, когда претендент занимал руководящие должности.

В социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram специалисты проводят мониторинг публичных страниц на предмет положительных и отрицательных высказываний, провокационных публикаций и тому подобное.

Как отметили в пресс-службе партии, на сайте "Слуги народа" завершилась процедура регистрации претендентов в кандидаты в депутаты в мажоритарных округах. По состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 000 желающих приобщиться к команде политсилы, в частности, более 3500 человек предложили свои кандидатуры для выдвижения в одномандатных округах.

Фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться в депутаты от партии будут представлены во время партийного съезда, который состоится 8 июня.

Напомним, команда Президента Украины Владимира Зеленского опровергла несколько сообщений на некоторых интернет-порталах, отметив, что они распространяют заведомо недостоверную информацию, в том числе и о том, что партия "Слуга народа" не сможет участвовать в парламентских выборах.



