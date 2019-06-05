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Перевірятиметься все: у партії “Слуга народу” повідомили деталі перевірки кандидатів у члени політсили

Перевірятиметься все: у партії “Слуга народу” повідомили деталі перевірки кандидатів у члени політсили

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Кандидатів у члени партії “Слуга народу” перевірятимуть, зокрема, за показниками приналежності до політичних партій у минулому, за зв’язками у політичних колах, за наявністю судимостей, участю у скандалах або корупційних схемах. Про це повідомила прес-служба партії “Слуга народу” у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними прес-служби, перш за все, резюме кандидатів із усіма матеріалами вивчаються і ретельно перевіряються внутрішньою службою безпеки, спеціалістами HR-агентств. Ці ж спеціалісти, можливо, також будуть проводити психологічні співбесіди з окремими кандидатами у разі потреби. Також інформація про кандидатів перевіряється у відкритих джерелах.

Зокрема, беруться до уваги наступні характеристики: членом яких партій та організацій був претендент, його зв’язки у політичних колах, чи перебував він у розшуку і чи мав судимості, чи був раніше фігурантом скандалів або корупційних схем та чи мало місце зловживання службовим становищем у період, коли претендент займав керівні посади.
У соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram спеціалісти проводять моніторинг публічних сторінок на предмет позитивних і негативних висловлювань, провокативних публікацій тощо.

Як зазначили в прес-службі партії, на сайті “Слуги народу” завершилась процедура реєстрації претендентів у кандидати в депутати у мажоритарних округах. Станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося понад 30 000 бажаючих долучитись до команди політсили, зокрема, більше 3,5 тисяч осіб запропонували свої кандидатури для висунення в одномандатних округах.

Прізвища кандидатів, які балотуватимуться у депутати від партії будуть представлені під час партійного з’їзду, який відбудеться 8 червня.

Нагадаємо, команда Президента України Володимира Зеленського спростувала кілька повідомлень на деяких інтернет-порталах, зазначивши, що вони розповсюджують завідомо недостовірну інформацію, зокрема і про те, що партія “Слуга Народу” не зможе брати участь у парламентських виборах.

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