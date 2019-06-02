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У команді Зеленського заперечили неможливість партії "Слуга народу" брати участь у виборах

У команді Зеленського заперечили неможливість партії "Слуга народу" брати участь у виборах

Київ • УНН

 • 10168 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського спростувала кілька повідомлень на деяких інтернет-порталах, зазначивши, що вони розповсюджують завідомо недостовірну інформацію, зокрема і про те, що партія "Слуга Народу" не зможе брати участь у парламентських виборах. Про це команда Зеленського повідомила у Facebook, передає УНН.

Так, команда прокоментувала інформацію про те, що партія "Слуга Народу" з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня.

"Повідомлення, розміщене на деяких інтернет-порталах про те, що партія "Слуга Народу" з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019, є завідомо недостовірною інформацією", - йдеться в повідомленні.

Також спростували інформацію щодо того, що начебто Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня.

"...позачерговий з'їзд партії "Слуга Народу" прийняв відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга Народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим у повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства", - заявили у команді Президента.

Крім того, у команді назвали фейком дані, що партія "Слуга Народу" вносила зміни до свого статуту через зміну голови.

"Фейком є ​​і заява журналістів про те, що нібито партія «Слуга Народу» вносила зміни до статуту партії в зв'язку зі зміною Глави, адже згідно з українським законодавством зміна керівника юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями. Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, партія "Слуга Народу" оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради України.

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