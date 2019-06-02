У команді Зеленського заперечили неможливість партії "Слуга народу" брати участь у виборах

КИЇВ. 2 червня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського спростувала кілька повідомлень на деяких інтернет-порталах, зазначивши, що вони розповсюджують завідомо недостовірну інформацію, зокрема і про те, що партія "Слуга Народу" не зможе брати участь у парламентських виборах. Про це команда Зеленського повідомила у Facebook, передає УНН.