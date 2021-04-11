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Пересек гроссмейстерскую отметку: Лень стал самым результативным украинцем в истории НБА

Пересек гроссмейстерскую отметку: Лень стал самым результативным украинцем в истории НБА

Киев  •  УНН

 • 15254 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Центровой Алексей Лень стал автором рекорда Украины в НБА по итогам поединка "Вашингтона" против "Голден Стэйт", передает корреспондент УНН.

Детали

Выйдя в старте, наш центровой реализовал два штрафных броска, слэм-данк и еще однажды забросил из-под кольца. Также украинец реализовывал передачи партнеров в 2-1 и третьей четвертях, но не получил игровое время в заключительной 12-минутке.

По 20:14 игрового времени со старта Лень набрал 15 очков (5/9 двухочковых, 5/5 штрафных), 5 подборов, 1 передачу, 1 блокшот, 2 перехвата. Его команда праздновала выигрыш 110 107.

Поэтому общее количество очков украинцу за карьеру в НБА достигло 4 тысяч Он вышел на первое место среди лучших бомбардиров в истории украинский в НБА, обогнав результат Виталия Потапенко (3995). Тройку замыкает Станислав Медведенко (1390), за ним разместился Михайлюк (1010).

Что предшествовало этому

Пятый украинец набрал тысячу очков в истории выступлений в НБА.

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