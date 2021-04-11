Перетнув гросмейстерську позначку: Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Центровий Олексій Лень став автором рекорду України в НБА за підсумками поєдинку "Вашингтона" проти "Голден Стейт", передає кореспондент УНН.

Деталі

Вийшовши у старті, наш центровий реалізував два штрафні кидки, слем-данк та ще одного разу закинув з-під кільця. Також українець реалізовував передачі партнерів у 2-1 та третій чвертях, але не отримав ігровий час у заключній 12-хвилинці.

За 20:14 ігрового часу зі старту Лень набрав 15 очок (5/9 двоочкових, 5/5 штрафних), 5 підбирань, 1 передачу, 1 блокшот, 2 перехоплення. Його команда святкувала виграш 110:107.

Відтак загальна кількість очок українця за кар’єру в НБА сягнула 4000. Він вийшов на перше місце серед найкращих бомбардирів в історії українців в НБА, обігнавши результат Віталія Потапенка (3995). Трійку замикає Станіслав Медведенко (1390), за ним розмістився Михайлюк (1010).

Що передувало цьому

П’ятий українець набрав тисячу очок в історії виступів у НБА.

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