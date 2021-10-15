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Перепутали с газом: в Австралии из-за дуриана вызвали пожарных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В торговом центре австралийской Канберры вызвали пожарных из-за запаха, похожего на газ, источником которого на самом деле был фрукт дуриан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Пожарные час искали в торговом центре очаг утечки газа. Однако позже выяснили, что панику вызвал тропический фрукт дуриан.

“После часа поисков владельцы помещения, расположенного над магазинами, сообщили о потенциальном источнике запаха. После непродолжительного расследования пожарные подтвердили, что причиной инцидента был именно дуриан”, — говорится в сообщении.

Добавим

Дуриан — фрукт из Юго-Восточной Азии, который имеет очень резкий и специфический запах. В Азии его даже запрещено есть в некоторых гостиницах и в общественном транспорте.

В Австралии это вторая эвакуация, связанная с дурианом, за последние два года. В 2019 году из-за ложного запаха газа эвакуировали людей из библиотеки Канберрского университета. Тогда кто-то оставил тропический фрукт рядом с вентиляционным отверстием.

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