Переплутали з газом: в Австралії через дуріан викликали пожежників

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Пожежники годину шукали у торговельному центрі осередок витоку газу. Проте згодом з’ясували, що паніку спричинив тропічний фрукт дуріан.

“За годину пошуків власники приміщення, розташованого над магазинами, повідомили про потенційне джерело запаху. Після нетривалого розслідування пожежники підтвердили, що причиною інциденту був саме дуріан”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Дуріан — фрукт із Південно-Східної Азії, який має дуже різкий і специфічний запах. В Азії його навіть заборонено їсти в деяких готелях і у громадському транспорті.

В Австралії це друга евакуація, пов’язана з дуріаном, за останні два роки. 2019 року через хибний запах газу евакуювали людей із бібліотеки Канберрського університету. Тоді хтось залишив тропічний фрукт поруч із вентиляційним отвором.