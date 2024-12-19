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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перепелки, которые несут голубые яйца: как мастер из бьюти-индустрии стала фермером в Полтавской области

Перепелки, которые несут голубые яйца: как мастер из бьюти-индустрии стала фермером в Полтавской области

Киев  •  УНН

 • 5680 просмотра

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Перепелки, которые несут голубые яйца: как мастер из бьюти-индустрии стала фермером в Полтавской области.

В 2023-м жительница столицы Маргарита Козаченко начала собственный бизнес по выращиванию перепелов в родном селе Вовнянка в Полтавской области. Стилистка-визажистка с высоким уровнем английского, владелица салона красоты в Киеве, со своими программами развития и обучения побывавшая в 36 странах мира, сейчас создает "перепелиный" бизнес в селе Вовнянка. За год стадо расширилось до 3 000 голов. 

"Свою первую клетку для перепелов сделала на основе собственных чертежей за ночь, - рассказывает Маргарита Козаченко, - В дальнейшем помогали грантовые конкурсы, в которых неоднократно выигрывала и таким образом расширяла мощности собственного бизнеса".

В частности, победа в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" закрыла ее цель по переработке кормов для перепелов и сохранению готовой продукции. За 100 тыс. грн грантовых средств Маргарита приобрела гранулятор, мельницу, морозильную камеру, промышленную мясорубку и вольер для птицы. 

Среди продукции фермы: мясо молочного перепела, яйца, тушенка, паштет и тому подобное. Когда была во Франции, шеф-повар местного ресторана поделился рецептом таких деликатесов, как копченые и маринованные перепелиные яйца. Отныне Марина Козаченко изготовляет такие же у себя в Вовнянке.

Чтобы отличаться на рынке, Маргарита делает акцент на экологическом стандарте своей продукции. Для этого кормит перепелов экологически чистым кормом без примесей. Перепелят поит водой, разведенной с медом. Среди разнообразных пород перепелов - американский Целадон. Их Маргарита привезла из Франции, они несут голубые яйца, которые врачи рекомендуют употреблять людям с различными видами аллергии, ведь те не имеют в своем составе опасных аллергенов.

"Мои первые покупатели - это мои клиенты из бьюти-индустрии. Помню, что первых заказов было столько, что я не смогла всех удовлетворить", - вспоминает Маргарита. 

Чтобы диверсифицировать риски, Маргарита Козаченко учится водить комбайн. Это даст возможность быстро собирать урожай, а соответственно и корм для птицы. 

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, подобные проекты в конкурсе "Роби своє" всегда имеют высокие шансы на победу, ведь у человека есть цель, и он четко понимает шаги, которые нужны для этого. 

"Когда в проект вкладывают частичку своего сердца, это уже победа, ведь такое собственное дело все равно будет жить и масштабироваться, - комментирует Александр Пахолюк. - А вместе с ним будет развиваться и общество. И не только за счет поступлений в местный бюджет и новых рабочих мест. Но и благодаря появлению сознательных предпринимателей, которые объединяют вокруг себя, сплачивают и демонстрируют пример устойчивости".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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