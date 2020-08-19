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Победителем конкурса на главу Укрзализныци называют Жмака: что о нем известно

Победителем конкурса на главу Укрзализныци называют Жмака: что о нем известно

Киев  •  УНН

 • 31805 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. На днях состоялся конкурс на главу правления "Укрзализныци". Фамилию победителя в наблюдательном совете УЗ разглашать не спешат, но сообщают, что поддержали его абсолютным большинством. По неофициальным данным, речь идет о победе кандидата Владимира Жмака. Кто он такой и чем может быть полезен УЗ, читайте в материале УНН.

Жмак - не публичный человек, в открытых источниках информации о нем крайне мало. Ему 56 лет, высшее образование Жмак получил в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

В настоящее время Жмак является членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь.

До этого он работал заместителем главы Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании Киевстар Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).

Вместе с женой Жмак воспитывает четверых детей.

Отметим, что в соцсетях Жмака характеризуют как честного, порядочного и умного специалиста. Так, в частности, отреагировали на новость о победе Жмака в конкурсе на главу правления УЗ пользователи соцсети Facebook.

"Наведет порядок, умный специалист, честный и порядочный", - пишет пользователь соцсети Лариса Коцюбская.

"Хочется верить, что сможет вытянуть отрасль из глубокой ямы! Удачи!", - комментирует Татьяна Хотиненко.

"Дай Бог, чтобы все получилось, а то стыдно за Укрзализныцю, люди в таких вагонах не ездят нигде", - пишет пользователь соцсети Зинаида Билоскурская.

Также указывается, что Жмак не имеет привязки ни к одной из финансово-промышленных групп.

"Господин Жмак, если УЗ возглавите вы, то я даже не знаю. Вы для меня очень интересная фигура. Вы не связаны с различными сферами влияния, с олигархами и другим. Я, честно говоря, удивляюсь, как вы оказались в списке но, мне кажется, что у вас уже есть так или иначе сформированная команда. И я уверен, что среди этой команды есть железнодорожники. Потому что железная дорога, это сложный механизм. Сложнейший, она дает второй шанс только один раз. И именно сейчас этот второй шанс ", - пишет в FB аккаунт " Я залізничник".

В Наблюдательном совете, который выбирал главу УЗ, называют победителя конкурса наиболее опытным менеджером успешных компаний.

"У этого человека наиболее подходящие данные по работе и опыту. Также у него наиболее подходящий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним, как перед руководителем, стоят.

Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - сообщил УНН член Наблюдательного совета Олег Журавлев, не назвав при этом фамилии победителя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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