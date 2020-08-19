Переможцем конкурсу на главу Укрзалізниці називають Жмака: що про нього відомо

Жмак - не публічна людина, у відкритих джерелах інформації про нього вкрай мало. Йому 56 років, вищу освіту Жмак отримав в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

В даний час Жмак є членом наглядової ради аеропорту Бориспіль.

До цього він працював заступником голови Одеської ОДА (2015-2016 рр.), займав керівні посади в групі нафтових компаній ТНК-BP (2011-2012 рр.) і був радником президента компанії Київстар Ігоря Литовченка (2006-2010 рр.).

Разом з дружиною Жмак виховує чотирьох дітей.

Відзначимо, що в соцмережах Жмака характеризують як чесного, порядного і розумного фахівця. Так, зокрема, відреагували на новину про перемогу Жмака в конкурсі на главу правління УЗ користувачі соцмережі Facebook.

"Наведе порядок, розумний фахівець, чесний і порядний", - пише користувач соцмережі Лариса Коцюбська.

"Хочеться вірити, що зможе витягнути галузь з глибокої ями! Удачі!", - коментує Тетяна Хотиненко.

"Дай Боже, щоб все вийшло, а то соромно за Укрзалізницю, люди в таких вагонах не їздять ніде", - пише користувач соцмережі Зінаїда Білоскурська.

Також вказується, що Жмак не має прив'язки до жодної з фінансово-промислових груп.

"Пан Жмак, якщо УЗ очолите ви, то я навіть не знаю. Ви для мене дуже цікава постать. Ви не пов'язані з різними сферами впливу, з олігархами та іншим. Я, чесно кажучи, дивуюся, як ви опинилися в списку, але, мені здається, що у вас вже є так чи інакше сформована команда. І я впевнений, що серед цієї команди є залізничники. Тому що залізниця, це складний механізм. Дуже складний, вона дає другий шанс тільки один раз. І саме зараз цей другий шанс", - пише у FB аккаунт "Я залізничник".

У Наглядовій раді, яка обирала голову УЗ, називають переможця конкурсу найбільш досвідченим менеджером успішних компаній.

"У цієї людини найбільш підходящі дані по роботі і досвіду. Також у нього найбільш підходящий критеріям конкурсу досвід лідерства в компаніях і розуміння ситуації, яка є в компанії, і як її треба долати, і які завдання і виклики перед ним, як перед керівником, стоять.

Кожна людина оцінювалася за великою кількістю критеріїв, і переміг той, чию кандидатуру ми подали", - повідомив УНН член Наглядової ради Олег Журавльов, не назвавши при цьому прізвища переможця.