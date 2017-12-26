Победительница лотереи "Мегалот" рассказала, на что потратит 5,5 млн грн

Во время эфира программы "Мегалот" 23 декабря на "Первом национальном телеканале" Ирина отметила, что играет в лотерею "Мегалот" уже пять лет.

"Я играю в лотерею "Мегалот" пять лет. До этого играла в "Спортлото". В нашей семье все играют в лотереи. Мы имеем свою систему игры, свои секреты, которые для нас открыл наш отец. Но делиться ими на всю страну мы не готовы", - отметила Ирина.

Победительница призналась, что на этот раз лотерейная ставка стоила ей всего 50 грн.

"Мы ехали домой. По дороге купили лотерейный билет на автостанции, стоимостью 50 грн. Приехали, и, через несколько дней, мы узнали о выигрыше", - сказала она.

Ирина заверила, что будет продолжать играть в лотереи.

"Все мое окружение положительно относится к лотереям - и моя семья, и мои друзья. Скептиков среди них нет. Ну, а саму любовь к лотерее в нашу семью принес наш отец", - призналась она.

Победительница лотереи уже определилась, на что потратит свои 5,5 млн грн. Речь идет о ремонте родительского дома.

"В первую очередь мы поможем отцу с ремонтом дома. Также, немножко подлечим нашего папу, потому что он у нас 83-летний. Ну и немного детям достанется, немного - родственникам", - рассказала Ирина.

Ирина добавила, что она и ее дочь стали участниками VIP-программы "Два дня из жизни миллионера", благодаря которой они открыли для себя столицу по-новому.