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Переможниця лотереї "Мегалот" розповіла, на що витратить 5,5 млн грн

Київ • УНН

 • 21427 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Переможниця державної лотереї “Мегалот” - Ірина зі Львова - розповіла, що виграні 5,5 млн грн передусім витратить на ремонт батьківського будинку, повідомляє УНН.

Переможниця лотереї "Мегалот" розповіла, на що витратить 5,5 млн грн

Під час ефіру програми “Мегалот” 23 грудня на “Першому національному телеканалі” Ірина зазначила, що грає у лотерею "Мегалот" уже п'ять років.

"Я граю в лотерею "Мегалот" п'ять років. До цього грала в "Спортлото". У нашій родині всі грають у лотереї. Ми маємо свою систему гри, свої секрети, які для нас відкрив наш батько. Але ділитися ними на всю країну ми не готові", - зазначила Ірина.

Переможниця зізналася, що цього разу лотерейна ставка коштувала їй всього 50 грн.

"Ми їхали додому. По дорозі купили лотерейний білет на автостанції, вартістю 50 грн. Приїхали, і, з плином кількох днів, ми дізналися про виграш", - сказала вона.

Ірина запевнила, що продовжуватиме грати в лотереї.

"Усе моє оточення позитивно ставиться до лотерей – і моя родина, і мої друзі. Скептиків серед них немає. Ну, а саму любов до лотереї у нашу сім'ю приніс наш батько", - зізналася вона.

Переможниця лотереї вже визначилася, на що витратить свої 5,5 млн грн. Йдеться про ремонт батьківського будинку.

"У першу чергу ми допоможемо батьку із ремонтом будинку. Також, трошки підлікуємо нашого тата, бо він у нас 83-річний. Ну і трішки дітям перепаде, трішки - родичам", - розповіла Ірина.

Ірина додала, що вона та її донька стали учасниками VIP-програми "Два дні з життя мільйонера", завдяки якій вони відкрили для себе столицю по-новому.

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