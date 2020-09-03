Победительницы турниров WTA диагностировали рак
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. У экс-шестой ракетки мира испанки Карлы Суарес-Наварро обнаружили лимфому Ходжкина, передает УНН со ссылкой на Twitter теннисистки.
31-летней спортсменке предстоит пройти шестимесячный курс химиотерапии.
“Терпение и вера в себя вели меня по ходу карьеры. Сейчас соперник достался непростой. Мне понадобится показать свой максимум”, — отметила испанка.
Заметим, что в течение теннисной карьеры испанка выиграла три турнира WTA и становилась финалисткой Кубка Федерации в составе испанской сборной (2008 год). Ее лучший результат в мировом рейтинге — шестое место в феврале 2016 года.