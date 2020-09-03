Переможниці турнірів WTA діагностували рак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У ексшостої ракетки світу іспанки Карли Суарес-Наварро виявили лімфому Ходжкіна, передає УНН з посиланням на Twitter тенісистки.
31-річній спортсменці треба буде пройти шестимісячний курс хіміотерапії.
“Терпіння і віра в себе вели мене по ходу кар’єри. Зараз суперник дістався непростий. Мені знадобиться показати свій максимум”, — наголосила іспанка.
Зауважимо, що впродовж тенісної кар’єри іспанка виграла три турніри WTA та ставала фіналісткою Кубку Федерації у складі іспанської збірної (2008 рік). Її кращий результат в світовому рейтингу — шосте місце в лютому 2016 року.