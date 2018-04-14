Победитель регулярного чемпионата НХЛ победил на старте плей-офф Кубка Стэнли

К девятой минуте второго периода хозяева проигрывали со счетом 1:2, но смогли забросить четыре шайбы — 5:2. Кроме Форсберга голы за “Предаторз” забивали Крейг Смит, Остин Уотсон и Колтон Сиссонс. В составе “Эвеланш” отличились Никита Задоров и Блейк Комо.

“Мы слабо провели первые два периода. Они жестко играли против нас в первые 40 минут. Мы неплохо сыграли в третьем периоде, но я все равно не назвал бы эту игру хорошей в нашем исполнении”, — сказал Форсберг.

Отметим, что второе противостояние данной серии пройдет 14 апреля в 22:00.

Вашему вниманию результаты других баталий:

“Бостон” — “Торонто” 5:1

“Тампа-Бэй” — “Нью-Джерси” 5:2

“Вашингтон” — “Коламбус” 3:4 (после овертайма)

“Анахайм” — “Сан-Хосе” 0:3.