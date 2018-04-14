Переможець регулярного чемпіонату НХЛ переміг на старті плей-оф Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Філіп Форсберг закинув дві шайби в третьому періоді, і “Нешвілл Предаторз” святкував домашню перемогу над “Колорадо Евеланш” в матчі під номером один стартового раунду розіграшу Кубка Стенлі в Західній конференції, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
До дев’ятої хвилини другого періоду господарі програвали з рахунком 1:2, але змогли закинути чотири шайби — 5:2. Крім Форсберга голи за “Предаторз” забивали Крейг Сміт, Остін Уотсон і Колтон Сіссонс. У складі “Евеланш” відзначилися Микита Задоров і Блейк Комо.
“Ми слабо провели перші два періоди. Вони жорстко грали проти нас в перші 40 хвилин. Ми непогано зіграли в третьому періоді, але я все одно не назвав би цю гру хорошою в нашому виконанні”, — сказав Форсберг.
Відзначимо, що друге протистояння даної серії пройде 14-го квітня о 22:00.
До вашої уваги результати інших баталій:
“Бостон” — “Торонто” 5:1
“Тампа-Бей” — “Нью-Джерсі” 5:2
“Вашингтон” — “Коламбус” 3:4 (після овертайму)
“Анахайм” — “Сан-Хосе” 0:3.