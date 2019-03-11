Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении тренерской карьеры

"Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года тому назад, чтобы сопровождать меня в работе за рубежом. Я сказал ей, что пойду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать. Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она очень счастлива", - отметил голландец.

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В течение карьеры 67-летний голландец руководил такими ведущими клубами Европы, как "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов, которую привел к бронзовым медалям ЧМ-2014.

Добавим, что в активе специалиста 20 выигранных трофеев среди которых стоит отметить победу в Лиге чемпионов с "Аяксом" 1994-95, два чемпионства Испании, два Суперкубка УЕФА, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.