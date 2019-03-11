Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении тренерской карьеры

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111962 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116222 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118865 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119370 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116540 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141074 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145099 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130457 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130457 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении тренерской карьеры

Киев  •  УНН

 • 12191 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Легендарный наставник из Нидерландов Луи ван Гал заявил о завершении карьеры, сообщает УНН со ссылкой на испанскую AS.

"Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года тому назад, чтобы сопровождать меня в работе за рубежом. Я сказал ей, что пойду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать. Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она очень счастлива", - отметил голландец.

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В течение карьеры 67-летний голландец руководил такими ведущими клубами Европы, как "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов, которую привел к бронзовым медалям ЧМ-2014.

Добавим, что в активе специалиста 20 выигранных трофеев среди которых стоит отметить победу в Лиге чемпионов с "Аяксом" 1994-95, два чемпионства Испании, два Суперкубка УЕФА, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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