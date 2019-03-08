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Італієць Раньєрі очолив римську "Рому"

Італієць Раньєрі очолив римську "Рому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Римська "Рома" оголосила про припинення співпраці з головним тренером команди Еусебіо Ді Франческо та назвала ім'я його наступника, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Італійський фахівець Клаудіо Раньєрі повернувся в "Рому", змінивши Ді Франческо з яким команда не змогла пройти "Порту" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Контракт з Раньєрі діятиме до 30 червня цього року.

"Наша мета - фінішувати якомога вище в цьому сезоні і кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Тому ми вирішили покластися на тренера, який знає клуб, розуміє його оточення і може мотивувати футболістів - Клаудіо ідеально підходить під всі ці вимоги", - зазначив президент Джим Палотта.

Примітно, що Раньєрі очолював "Рому" 18 місяців з 2009 по 2011 рік. Тоді команда посіла друге місце в Серії А.

Зауважимо, що останнім місцем роботи італійця був аутсайдер АПЛ "Фулхем". Раньєрі не вдалося його вивести із зони вильоту і отримав звільнення в минулому місяці. Натомість Раньєрі встиг попрацювати з багатьма топ-клубами: "Валенсією", "Атлетіко", "Челсі", "Ювентусом", "Інтером", "Монако", а "Лестер" привів до чемпіонства в АПЛ.

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