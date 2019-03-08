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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114481 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117140 просмотра

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7 марта, 13:58 • 117706 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147305 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140763 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Итальянец Раньери возглавил римскую "Рому"

Итальянец Раньери возглавил римскую "Рому"

Киев  •  УНН

 • 6918 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Римская "Рома" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо и назвала имя его преемника, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Итальянский специалист Клаудио Раньери вернулся в “Рому”, сменив Ди Франческо с которым команда не смогла пройти “Порту” в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Контракт с Раньери будет действовать до 30 июня этого года.

“Наша цель — финишировать как можно выше в этом сезоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Поэтому мы решили положиться на тренера, который знает клуб, понимает его окружение и может мотивировать футболистов — Клаудио идеально подходит под все эти требования”, — отметил президент Джим Палотта.

Примечательно, что Раньери возглавлял “Рому” 18 месяцев с 2009 по 2011 год. Тогда команда заняла второе место в Серии А.

Заметим, что последним местом работы итальянца был аутсайдер АПЛ “Фулхэм”. Раньери не удалось вывести из зоны вылета и получил освобождение в прошлом месяце. Зато Раньери успел поработать со многими топ-клубами: “Валенсией”, “Атлетико”, “Челси”, “Ювентусом”, “Интером”, “Монако”, а “Лестер” привел к чемпионству в АПЛ.

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