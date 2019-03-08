Итальянец Раньери возглавил римскую "Рому"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Римская "Рома" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо и назвала имя его преемника, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Итальянский специалист Клаудио Раньери вернулся в “Рому”, сменив Ди Франческо с которым команда не смогла пройти “Порту” в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Контракт с Раньери будет действовать до 30 июня этого года.
“Наша цель — финишировать как можно выше в этом сезоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Поэтому мы решили положиться на тренера, который знает клуб, понимает его окружение и может мотивировать футболистов — Клаудио идеально подходит под все эти требования”, — отметил президент Джим Палотта.
Примечательно, что Раньери возглавлял “Рому” 18 месяцев с 2009 по 2011 год. Тогда команда заняла второе место в Серии А.
Заметим, что последним местом работы итальянца был аутсайдер АПЛ “Фулхэм”. Раньери не удалось вывести из зоны вылета и получил освобождение в прошлом месяце. Зато Раньери успел поработать со многими топ-клубами: “Валенсией”, “Атлетико”, “Челси”, “Ювентусом”, “Интером”, “Монако”, а “Лестер” привел к чемпионству в АПЛ.