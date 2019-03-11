Переможець Ліги чемпіонів оголосив про завершення тренерської кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Легендарний наставник з Нідерландів Луї ван Гал заявив про завершення кар'єри, повідомляє УНН з посиланням на іспанську AS.
"Я закінчую з цим. Моя дружина перестала працювати 22 роки тому, аби супроводжувати мене в роботі за кордоном. Я сказав їй, що піду на пенсію в 55 років. Зараз мені вже більше 65. Я не можу продовжувати. Як і гравці, моя дружина також має право на життя з Луї ван Галом. І можу сказати, що вона дуже щаслива", - наголосив нідерландець.
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Протягом кар'єри 67-річний нідерландець керував такими провідними клубами Європи, як "Аякс", "Барселона", "Баварія", "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів, яку привів до бронзових медалей ЧС-2014.
Додамо, що в активі спеціаліста 20 виграних трофеїв серед яких варто відзначити перемогу у Лізі чемпіонів з "Аяксом" 1994-95, два чемпіонства Іспанії, два Суперкубки УЄФА, Кубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.