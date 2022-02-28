Переговоры Украины с делегацией РФ начнутся через час-полтора - нардеп

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“По поводу переговоров-они еще не начались, мы держим связь с Давидом Арахамией, это правда, что он есть в переговорной группе. Они сейчас еще летят польским вертолетом. Наша делегация понимала, что россияне и белорусы могут в любой момент предать, никто не собирался ехать напрямую через Полесье. Поэтому наша делегация поехала через Польшу”, - сказала Кравчук в понедельник, около 9:20.

С ее слов, это в том числе дало дополнительное время для того, чтобы стянуть в основные областные центры дополнительную помощь.

“Я думаю, в течение часа-полутора начнутся переговоры", - добавила нардеп.

Добавим

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной на границе с Беларусью.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. И что Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.