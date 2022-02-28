Перемовини України з делегацією РФ розпочнуться через годину-півтори - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перемовини української сторони з делегацією РФ на кордоні з Білоруссю розпочнуться через годину-півтори. Про це заявила заступниця голови депутатської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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“З приводу переговорів – вони ще не розпочалися, ми тримаємо зв’язок з Давидом Арахамією, це правда, що він є у переговорній групі. Вони зараз ще летять польським гвинтокрилом. Наша делегація розуміла, що росіяни і білоруси можуть у будь-який момент зрадити, ніхто не збирався їхати напряму через Полісся. Тому наша делегаціія поїхала через Польщу”, - сказала Кравчук у понеділок, близько 9:20.
З її слів, це в тому числі дало додатковий час для того, щоб стягнути до основих обласних центрів додаткову допомогу.
“Я думаю, протягом години-півтори розпочнуться перемовини”, - додала нардеп.
Додамо
Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською стороною на кордоні з Білоруссю.
Раніше Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. І що Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.