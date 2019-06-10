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Переговоры об увеличении сил США в Польше завершены

Переговоры об увеличении сил США в Польше завершены

Киев  •  УНН

 • 7949 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Переговоры в деле увеличения войск США в Польше завершены. Об этом сообщил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерський, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Он подчеркнул, что результат разговоров польской и американской стороны будет представлен президентам Анджею Дуде и Дональду Трампу.

"Президенты решат, удовлетворит ли это соглашение их, как политических лидеров стран. Если так, то мы предполагаем принятия этого политического соглашения во время визита президента (Польши) в Белый дом 12 июня", - сказал Кшиштоф Щерський.

Он добавил, что переговоры в деле увеличения присутствия армии США в Польше вело польское министерство обороны и Пентагон. Договоренность, по мнению председателя Кабинета президента, содержит все элементы, которых ожидал от переговорщиков Дуда.

Ранее УНН сообщал, что в сентябре 2018 года Польша предложила США выбрать место для создания в стране военной базы.

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