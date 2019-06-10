Переговоры об увеличении сил США в Польше завершены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Переговоры в деле увеличения войск США в Польше завершены. Об этом сообщил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерський, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Он подчеркнул, что результат разговоров польской и американской стороны будет представлен президентам Анджею Дуде и Дональду Трампу.
"Президенты решат, удовлетворит ли это соглашение их, как политических лидеров стран. Если так, то мы предполагаем принятия этого политического соглашения во время визита президента (Польши) в Белый дом 12 июня", - сказал Кшиштоф Щерський.
Он добавил, что переговоры в деле увеличения присутствия армии США в Польше вело польское министерство обороны и Пентагон. Договоренность, по мнению председателя Кабинета президента, содержит все элементы, которых ожидал от переговорщиков Дуда.
Ранее УНН сообщал, что в сентябре 2018 года Польша предложила США выбрать место для создания в стране военной базы.