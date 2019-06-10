Перемовини щодо збільшення сил США у Польщі завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Перемовини у справі збільшення військ Сполучених Штатів у Польщі завершено. Про це поінформував очільник Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Він підкреслив, що результат розмов польської та американської сторони буде представлений президентам Анджею Дуді і Дональду Трампу.
"Президенти вирішать, чи ця угода їх задовольнить як політичних лідерів країн. Якщо так, то ми передбачаємо прийняття цієї політичної угоди під час візиту президента (Польщі) до Білого дому 12 червня", - сказав Кшиштоф Щерський.
Він додав, що перемовини у справі збільшення присутності армії США у Польщі вели польське міністерство оборони і Пентагон. Домовленість, на погляд голови Кабінету президента, містить усі елементи, яких сподівався від переговорників Анджей Дуда.
Раніше УНН повідомляв, що у вересні 2018 року Польща запропонувала США обрати місце для створення в країні військової бази.