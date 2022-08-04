Победа путина в войне против Украины будет началом третьей мировой – Зеленский

Цитата

«Если путин победит в этой войне – это начало третьей мировой войны, я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированная пищевая опасность, спровоцированный энергетический кризис, в прошлом году русской федерацией, спровоцированная война русской федерацией – это начало, это «цветочки» по сравнению с тем, что будет. Я считаю, что не дай Бог, чтобы россия победила в этой войне. Сколько можно становиться на те же грабли? Нет цены у свободы. Пусть россия не рассчитывает, что она нефтедолларами может покупать свободу. Этого не будет с нашим государством никогда. Мы будем стоять до конца», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что конец войны зависит от объединения мира вокруг Украины.

«Это не об Украине, это о том, что сейчас здесь горячо, это каждое государство объединяется вокруг Украины, но представляет оно себя, потому что завтра может быть то же самое в этом государстве. Сколько еще нужно войн президенту россии? Может, уже достаточно. Уже возраст у него взрослый. Может, надо думать, что он будет говорить Богу. Может об этом надо думать, что он оставляет на своей земле, что он после себя оставляет кроме ада, что будет с нацией россии, что будет с его народом. Мне кажется есть вещи о которых нужно трезво думать, не диктаторски, а трезво», - отметил Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну, которую начала рф до конца этого года, вполне возможно, если украинские партнеры будут продолжать помогать, уже не сомневаясь, что они помогают победителю.