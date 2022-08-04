Перемога путіна у війні проти України буде початком третьої світової – Зеленський

Цитата

«Якщо путін переможе в цій війні – це початок третьої світової війни, я в цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те саме. У світі буде хаос. Спровокована харчова небезпека, спровокована енергетична криза, минулого року російською федерацією, спровокована війна російською федерацією – це початок, це «квіточки» в порівнянні з тим, що буде. Я вважаю, що не дай Боже, щоб росія перемогла в цій війні. Скільки можна ставати на ті самі граблі? Немає ціни у свободи. Нехай росія не розраховує, що вона нафтодоларами може купувати свободу. Цього не буде з нашою державою ніколи. Ми будемо стояти до кінця», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що кінець війни залежить від об'єднання світу навколо України.

«Це не про Україну, це про те, що зараз тут гаряче, це кожна держава об'єднується навколо України, але уявляє вона себе, бо завтра може бути те саме у цій державі. Скільки ще потрібно війн президенту рф? Може вже достатньо. Вже й вік у нього дорослий. Може вже треба думати, що він буде казати Богові. Може про це речі треба думати, що він залишає на своїй землі, що він після себе залишає крім пекла, що буде з нацією росії, що буде з його народом. Мені здається є речі про які потрібно тверезо думати, не диктаторські, а тверезо», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що закінчити війну, яку почала рф до кінця цього року абсолютно можливо, якщо українські партнери будуть продовжувати допомагати, вже не сумніваючись, що вони допомагають переможцю.