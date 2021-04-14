Победа над "ПСЖ" не спасла "Баварию" от вылета из Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. “ПСЖ” и “Бавария” разыграли путевку в полуфинал Лиги чемпионов по итогам второго очного противостояния, которое прошло на стадионе “Парк-де-Пренс”, передает корреспондент УНН.
Детали
На 3-й минуте Мбаппе не хватило точности при ударе с острого угла. В середине тайма Мануэль Нойер дважды спасал немцев от пропущенного мяча. В обоих случаях Неймар остро пробивал, а однажды не реализовал выход против голкипера.
На 37 минуте неугомонный Неймар мог стать автором гола-шедевра, но на его пути стала перекладина. Парижане были ближе к голу в первой 45-минутке, но пропустили в собственную рамку — Шупо-Мотинг стал автором забитого мяча, удачно сыграв на добивании (0: 1).
На 79 минуте Мбаппе реализовал выход один на один с Нойером, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
В первом матче “ПСЖ” победил со счетом 3: 2 и благодаря большему количеству голов в гостях — шагает в полуфинал (результат двухматчевого противостояния 3: 3).
дополнение
Парижане в полуфинале встретится с победителем пары “Манчестер Сити” — “Боруссия” Дортмунд.