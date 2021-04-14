Перемога над “ПСЖ” не врятувала “Баварію” від вильоту з Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. “ПСЖ” і “Баварія” розіграли путівку до півфіналу Ліги чемпіонів за підсумками другого очного протистояння, яке пройшло на стадіоні “Парк-де-Пренс”, передає кореспондент УНН.

Деталі

На 3-й хвилині Мбаппе не вистачило точності при ударі з гострого кута. В середині тайму Мануель Нойєр двічі рятував німців від пропущеного м’яча. В обох випадках Неймар гостро пробивав, а одного разу не реалізував вихід проти голкіпера.

На 37 хвилині невгомонний Неймар міг стати автором голу-шедевру, але на його заваді стала поперечина. Парижани були ближчими до голу в першій 45-хвилинці, але пропустили у власну рамку — Шупо-Мотінг став автором забитого м’яча, вдало зігравши на добиванні (0:1).

На 79 хвилині Мбаппе реалізував вихід віч-на-віч з Нойєром, але арбітр відмінив гол через офсайд.

У першому матчі “ПСЖ” переміг з рахунком 3:2 і завдяки більшій кількості голів в гостях — крокує до півфіналу (результат двоматчевого протистояння 3:3).

Доповнення

Парижани у півфіналі зустрінеться з переможцем пари “Манчестер Сіті” — “Боруссія” Дортмунд.

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